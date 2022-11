Hjelp til å bygge seks nye leiligheter for barn med nedsatt funksjonsevne i Uganda!

Mitt juleønske i år er at ingen skal bli utelatt!

Min spleis til Dina-stiftelsen handler om å samle inn penger til å kunne bygge ferdig en omsorgsby for barn med funksjonsnedsettelse i Uganda. Byen bygges i Mpigi, cirka 37 km fra hovedstaden Kampala. Her skal vi skape et samfunn uten diskriminering, og et liv fylt av lek, utvikling og mestring! Jeg håper med denne spleisen, å få inn 150 000 kroner som tilsvarer seks leiligheter som blir en realitet for barn som virkelig trenger det! Dette er mitt juleønske i år, og jeg håper du vil være med å hjelpe meg å hjelpe andre, slik at ingen blir utelatt fra et liv med glede og mestring.

En av ti lever med en funksjonsnedsettelse i Uganda.

Barn som blir født med en funksjonsnedsettelse i Uganda, trenger hjelp. Jeg var selv nede i Uganda for ett år siden og så hvordan mange hadde det. De blir dessverre utelatt fra et verdig liv, og utsatt for stigmatisering. En av de jeg møtte, var Ibra. Han er like gammel som meg, og hadde levd hele sitt liv i et skur. Alle leddene hans var helt stive, og han kunne ikke gå. Jeg kan ikke tenke meg hvordan mitt liv skulle sett ut om jeg skulle ligget i et skur i 18 år, og derfor har jeg bestemt meg for at jeg skal gjøre det jeg kan for å hjelpe vennene mine i Uganda.

Dina-stiftelsen har kjøpt et område på rundt 100 mål hvor de skal bygge boliger til fem hundre personer. I dag fikk jeg tilsendt bilder fra byggeplassen, og det tar virkelig form! Totalt skal det bygges 162 familieleiligheter og 20 fellesboliger der mellom ti til tolv barn skal bo sammen med pleiere. I tillegg bygges det fellesområder, skole og arbeidsplasser ved å bruke jordbruksarealet på tomten.

Alle fasiliteter skal være universelt utformet. Barna vil bo sammen med familien og foreldrene vil få opplæring i hvordan de skal ivareta sine barn.

– Målet er at dette skal være en prototype som kan etableres flere steder på sikt. Om ti år så håper jeg at barn med funksjonsnedsettelse skal bli møtt med velvilje, og at man ikke gjemmer barna bort. Jeg ønsker at livene deres skal være like meningsfylt som mitt.

Du kan også lese mer om prosjektet på https://ingenutelatt.no/omsorgsby/.